Teresópolis recebe ‘Prêmio Cidades Inteligentes’Divulgação

Entre os avanços no setor, instalação de internet de fibra óptica em todas as unidades da Prefeitura, novos computadores e a implementação do processo eletrônico. A premiação aconteceu na última quinta-feira, 8, em Armação de Búzios, durante a 1ª Conferência Rio Digital – Cidades Inteligentes, que reconheceu as iniciativas de gestões públicas voltadas para a tecnologia e que contribuem para o desenvolvimento das cidades. O Prefeito Vinicius Claussen foi representado, no evento, pelo secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg.

“É uma honra para o município receber este prêmio, mais um reconhecimento do trabalho que estamos realizando desde o início do primeiro mandato do Prefeito Vinicius Claussen, em meados de 2018. Foi um enorme desafio receber uma estrutura do Século 19, com processos do Século 20 para enfrentar desafios do Século 21, e hoje Teresópolis conta com investimentos na modernização do governo por meio do TerêGovDigital, buscando revigorar a vocação tecnológica da nossa cidade em prol do desenvolvimento econômico e sustentável com geração de empregos”, frisou o secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, que estava acompanhado do servidor da Secretaria, Edmo Gonçalves.

Conferência Rio Digital

Promovida pela empresa Athus Tecnologia, a 1ª Conferência Rio Digital – Cidades Inteligentes reuniu gestores e servidores públicos e empresários do ramo de tecnologia e teve o objetivo de divulgar e difundir práticas que contribuam para o avanço tecnológico no setor público. O evento contou com palestras sobre a tecnologia nos processos e seus desafios na Gestão Pública e também sobre a transformação digital no Legislativo.

TerêGovDigital

A gestão do Prefeito Vinicius Claussen na Prefeitura de Teresópolis investe, desde o início do primeiro mandato, em meados de 2018, na transformação tecnológica, por meio da implementação do Programa TerêGovDigital, debatendo a modernização e efetividade dos serviços e transparência pública na adoção de estratégias para a Governança Digital, o que facilita a vida dos cidadãos.

Entre os avanços do programa estão instalação de internet de fibra óptica em todas as unidades da Prefeitura, novos computadores e a implementação do processo eletrônico.