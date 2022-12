Teresópolis Terra de Luz 2022: Agenda tem Auto de Natal, Feira de Artes Manuais, shows, exposição e teatro até domingo - Bruno Nepomuceno

Teresópolis Terra de Luz 2022: Agenda tem Auto de Natal, Feira de Artes Manuais, shows, exposição e teatro até domingoBruno Nepomuceno

Publicado 13/12/2022 16:43

Com opções criativas de presentes e lembranças com a marca dos artesãos da cidade, a partir desta terça-feira, 13/12, a edição especial da feira de artesanato Teresópolis Artes Manuais movimenta o Espaço Cultural Higino, no Alto, de 13h às 22h, com entrada franca.

Apreciadores de teatro, atividades literárias e de intervenções artísticas poderão acompanhar as ações que acontecerão de quinta, 15, a domingo, 18, na Calçada da Fama e Praça Olímpica Luís de Camões, ambas na Várzea, com as trupes do SESC Rio.

Na programação musical, os destaques são os shows Cantos do Rio nesta sexta, 16, às 19h, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, e Nossa Voz, no sábado, 17, com o Padre Omar e o Dó Ré Mi, grupo performático que canta, dança e representa. Apresentação às 20h, na Praça Olímpica Luís de Camões.

Mais uma vez, o Auto de Natal, com elenco e cenografia do Instituto Saber, promete encantar o público. A encenação da história do nascimento de Jesus Cristo segundo as citações bíblicas acontecerá de sexta, 16, a domingo, 18, a partir das 20h, na Praça Baltasar da Silveira – a da Matriz de Santa Teresa.

Quem curte exposição poderá conferir a mostra coletiva Subindo a Serra, dos artistas cariocas Daniel Bitter, Fabio Campos, Katia Piranda e Odenir José de Paula, que tem vernissage marcado para sábado, 17, na Casa de Cultura Adolpho Bloch. Com visita guiada e oficinas, a exposição poderá ser visitada até 23 de janeiro, de segunda a domingo, das 10h às 17h.

O Festival Gastronômico Quebra Nozes segue até dia 25, nos restaurantes do Polo Gastronômico de Teresópolis. A programação será encerrada com o Encontro de Folia de Reis no dia 6 de janeiro, na Casa de Cultura Adolpho Bloch.

Realização da Prefeitura, através das secretarias municipais de Cultura, de Educação e de Turismo, com apoio das secretarias de Agricultura, Obras e de Serviços Públicos, o projeto Teresópolis Terra de Luz – Natal 2022 tem a parceria e colaboração do Sistema Fecomércio, Sincomércio Teresópolis, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, SESC, Polo Gastronômico de Teresópolis, Coca Cola FEMSA Brasil, Teresópolis Conv ention, Espaço Cultural Higino, Mox Produções Artísticas, Instituto Saber Educação e Cultura, Prefeitura do Rio de Janeiro e Marsan Eventos.

Confira a programação:

13 A 18 DE DEZEMBRO

•13h às 22h – Terê Artes Manuais

Feira de Artesanato Especial de Natal

Espaço Cultural Higino

(Av. Oliveira Botelho, 365, Alto)

15 de DEZEMBRO

• 15h, Dança com o Grupo Magote

Praça Olímpica Luís de Camões

Realização SESC Rio

15 a 18 de DEZEMBRO

• Intervenções de Teatro

Calçada da Fama – Centro da cidade

Realização SESC Rio

16 de DEZEMBRO

• 19h – Show Cantos do Rio

Casa de Cultura Adolpho Bloch

(Praça Juscelino Kubitschek, Araras)

Realização Prefeitura do Rio de Janeiro e Marsan Eventos

16 e 17 de DEZEMBRO

• Atividades literárias e intervenções artísticas

Praça Olímpica Luís de Camões

Realização SESC Rio

16 a 18 de DEZEMBRO

• 20h – Auto de Natal

Praça Baltasar da Silveira, Várzea

Realização Instituto Saber e Paróquia de Santa Teresa D'Ávila

17 DE DEZEMBRO – SÁBADO

• 19h – Exposição Subindo a Serra 30 anos Depois

Até 23 de janeiro

Casa de Cultura Adolpho Bloch

(Praça Juscelino Kubitschek, Araras)

17 DE DEZEMBRO – SÁBADO

• 20h – Show Nossa Voz com Padre Omar & Grupo Dó Ré Mi

Praça Olímpica Luís de Camões, Várzea

Realização SESC Rio

• 6 DE JANEIRO / 23

• Encontro de Folia de Reis

Casa de Cultura Adolpho Bloch

(Praça Juscelino Kubitschek, Araras)