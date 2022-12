Teresópolis Terra de Luz – Natal 2022: Edição especial encerra a temporada do ‘Música na Matriz’ - Hilna Gallo

Publicado 14/12/2022 13:18

Publicado 14/12/2022 13:18

Com regência do maestro Max Miranda e direção musical de Gabriela Miranda, o concerto trouxe no repertório músicas clássicas e instrumentais. Entre elas, Aleluia (Leonard Cohen), Can’t Help Falling in Love, eternizada na voz de Elvis Presley, Jesus Alegria dos Homens (J. S. Bach), Cinema Paradiso (E. Morricone) e uma sequência de canções natalinas, como Pinheirinho de Natal e Jingle Bell Rock (Bobby Helms).

Destaque para a participação de Geremias Cruz, professor de violão da Escola de Música Giordano Marrelli – Polo da Escola de Música Villa-Lobos em Teresópolis, e de Thales Emanuel, professor de teatro da Casa de Cultura Adolpho Bloch, além de alunos e ex-alunos da Escola Municipal de Música.

“Tivemos um belíssimo espetáculo, o que mostra a qualidade dos nossos músicos. Desejo um Feliz Natal e que tenhamos um 2023 de muita cultura e arte”, encerrou a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão, acompanhada do subsecretário Ricardo Guarilha e equipe.

No final, ela homenageou a Camerata Teresópolis com um certificado de participação no tradicional projeto Música na Matriz, encerrando a temporada 2022. Criado em 1994 pela Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Cultura, para valorizar e difundir a música erudita e popular, o Música na Matriz volta em março de 2023, com apresentações sempre no primeiro domingo do mês, na Igreja de Santa Teresa.