Segurança Pública Municipal de Teresópolis recebe Voto de Congratulações do Legislativo de cidade vizinha - Divulgação

Segurança Pública Municipal de Teresópolis recebe Voto de Congratulações do Legislativo de cidade vizinhaDivulgação

Publicado 17/12/2022 08:21

A homenagem foi por indicação do vereador Marcelo Rabello Neves e representa o reconhecimento pelo trabalho feito pela Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis, destacando a atuação da Guarda Civil Municipal, em especial aos projetos da Ronda Escolar, a Companhia de Operações com Cães (K-9) e a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal).



“É uma honra receber o reconhecimento do município vizinho de São José do Vale do Rio Preto pelo trabalho que temos realizado em Teresópolis. Agradeço ao vereador Marcelo Rabello Neves pela indicação e ao Prefeito Vinicius Claussen por apoiar a Secretaria em nossas ações. E destaco a atuação dos valorosos servidores da Secretaria por todo o empenho e dedicação. Essa homenagem é para eles, que contribuem na missão de proteger a nossa cidade, juntamente com outras forças de segurança que atuam aqui”, enfatizou Marcos Antonio da Luz.