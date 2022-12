Grávida de 7 meses é presa em Teresópolis trazendo cocaína do Rio - Cacau Repórter

Publicado 16/12/2022 19:49

Policiais do 30º BPM e do 7ºCPA prenderam 3 pessoas acusadas de tráfico de drogas, nesta quinta-feira, 15/12, próximo ao Ciep do Rosário. Com supervisão do Tenente Gonzalez, policiamento da P2, as patamos 1 e 2 abordaram um carro suspeito e fizeram a prisão de 2 indivíduos e do motorista de aplicativo, que trouxe a mulher grávida de 7 meses junto com o carregamento de drogas do Rio, do Complexo da Maré. Segundo a Polícia Militar, os presos pertencem à facção criminosa Comando Vermelho.O serviço de inteligência da Polícia Militar recebeu informações de que os entorpecentes chegariam à cidade e procederam à abordagem do veículo, na Rua da Mata, no Rosário, por volta das 14 horas. Os policiais perceberam que um homem fazia contato visual com os ocupantes do veículo e os três foram presos em flagrante. Os indivíduos confessaram o tráfico e afirmaram que receberiam pagamento pelo transporte e entrega das drogas.Com os suspeitos foram encontrados R$1010 em espécie, além de 4 celulares e a apreensão do veículo usado na ação. Os policiais calculam um prejuízo de mais de R$40.000 para o tráfico com a interceptação das drogas. Os presos foram conduzidos para a 110ª DP e foram autuados na Lei de Drogas, nos artigos 33 e 35, da Lei 11. 343/06.