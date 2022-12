Secretaria de Cultura entrega instrumentos e equipamentos para a Escola de Música de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 16/12/2022 16:10

Polo avançado da Escola de Música Villa-Lobos em Teresópolis, a Escola Municipal de Música Giordano Loques Marrelli acaba de receber instrumentos musicais e equipamentos, a fim de garantir que professores e alunos tenham o melhor aproveitamento no ensino e no aprendizado musical.

O investimento da Secretaria Municipal de Cultura engloba um violino, um saxofone, dois violões eletroacústicos, um cavaquinho e dois xilofones para Musicalização Infantil, além de dois amplificadores de guitarra, dois microfones dinâmicos, duas estantes para teclados, um suporte para sax e flauta, dois pedestais para microfone, cabos, encordoamentos para guitarra, violão e violino e breu (resina) para o arco do violino.

“Essa é a primeira entrega que fazemos para a nossa Escola de Música, um sonho antigo sendo concretizado. Nosso objetivo para o 1º semestre de 2023 é adquirir e entregar outros instrumentos. Todas as aquisições fazem parte do patrimônio da Secretaria de Cultura e permanecerão na escola, para serem usados na formação dos nossos alunos”, relatou a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão, destacando 2022 como um ano de conquistas. “Além de celebrar o sexto aniversário do Polo Avançado da Escola de Música Villa-Lobos em Teresópolis, a gest& atilde;o do Prefeito Vinicius Claussen renovou o convênio para a sua permanência na cidade até 2026, período em que nossos talentosos e dedicados professores estarão contribuindo com a formação musical de crianças e adolescentes, jovens e adultos da nossa cidade”.

A escola

Promovendo formação e inclusão social por meio da música, o Polo Teresópolis da Escola de Música Villa-Lobos oferece cursos gratuitos para crianças, a partir de 7 anos, jovens e adultos até a profissionalização. Foi implantado em 2016 e funciona no Centro Cultural Bernardo Monteverde, no Alto (Avenida Oliveira Botelho, 210).

Em fevereiro deste ano, recebeu o nome do músico Giordano Loques Marrelli, um dos primeiros professores da unidade. A homenagem foi feita por meio da Lei Municipal 4.143/2022, de autoria do Vereador Paulinho Nogueira.

Dirigida pelo professor Rubens Tavares, atualmente possui cerca de 120 alunos, distribuídos pelos cursos de Musicalização Infantil, Iniciação em Música (Módulo I), Formação Musical (Módulo II) e de Vivência Musical. Também são professores da unidade os músicos Bruno Fonseca, Douglas Clemente, Geremias Cruz, Henrique Branco, João Fernando, Oziel Silva e Yvan Castilho.