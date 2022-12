Teresópolis com quatro oportunidades gratuitas para aprender Tecnologia - Divulgação

Publicado 16/12/2022 12:39

De acordo com a Brasscom (Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), o mercado tem oferecido salários iniciais entre R$ 5.699 e R$ 5.805. Porém, falta capacitação para a maioria dos candidatos às vagas. Para quem deseja ingressar no ramo, Teresópolis oferece quatro cursos gratuitos para capacitação no setor. Mas, fique atento, as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas.A Prefeitura criou o Programa Geração Terêtec e, por meio da parceria com o SENAC RJ, vai disponibilizar vagas para diversos cursos na área de Tecnologia. O primeiro deles é o curso de Lógica de Programação, com inscrições abertas até o próximo dia 21 por meio do site teresopolis.rj.gov.br/logica-de-programacao/ . A partir da lógica de programação, o aluno adquire experiência e as competências necessárias para criação de algoritmos no desenvolvimento de soluções utilizando a lógica de programação. A divulgação dos selecionados será no dia 6 de janeiro de 2023 e as aulas começam no dia 16 de janeiro.O curso de Residência em Software do Serratec (Parque Tecnológico da Região Serrana) também é voltado para preparar profissionais no desenvolvimento de software e aumentar a oferta de profissionais qualificados na área de tecnologia. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de janeiro de 2023 pelo link teresopolis.rj.gov.br/residencia-em-software/ . Com 130 vagas, a preferência será para pessoas que moram em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Areal. Não precisa ter conhecimento prévio em tecnologia e é necessário ter concluído o Ensino Médio. As aulas começam em março, de forma virtual.Criado pela empresa Alterdata Software, o Projeto Galileo é outra excelente oportunidade para qualificação no setor de TI. A proposta é capacitar jovens para o mercado de programação de computadores e dos desenvolvedores de sistemas (Devs). A empresa oferece, na Escola de Tecnologia e Inovação (tech4me), o curso Formação em Desenvolvedor Backend, no qual o aluno aprenderá a utilizar programação orientada a objetos, padrões de análise, arquitetura e projeto de software, manipular bancos de dados relacionais e não relacionais, construir API’s e micro serviços, além de realizar testes automatizados durante o desenvolvimento da aplicação. Para mais informações: teresopolis.rj.gov.br/projeto-galileo/#1 Para quem deseja cursar o Ensino Médio Público Técnico em Informática, em 2023 está prevista a abertura do primeiro curso técnico público de nível médio em Informática em Teresópolis, na FAETEC. Após três semestres você poderá obter uma formação técnica, abrindo oportunidades no mercado de trabalho. O curso é direcionado para alunos cursando o 2° e 3º ano do Ensino Médio, ou que já tenham concluído. As inscrições estão abertas até o próximo dia 22 e as informações podem ser conferidas em teresopolis.rj.gov.br/ensino-medio-publico-tecnico-em-informatica/ Cursos de Tecnologia Gratuitos em TeresópolisLógica de ProgramaçãoPrefeitura/SENAC RJResidência em SoftwareSERRATECFormação em Desenvolvedor BackendProjeto GALILEO/Escola tech4meEnsino Médio Público Técnico em InformáticaFAETEC TeresópolisInformações sobre os cursos também podem ser conferidas por meio do link www.teresopolis.rj.gov.br/teretec