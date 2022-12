Secretarias de Governo e de Administração da Prefeitura de Teresópolis têm novos titulares - Divulgação

Publicado 16/12/2022 12:26

A partir da última quinta-feira, 15/12, o advogado Lucas Teixeira Moret Pacheco é o novo secretário municipal de Governo e Coordenação. Ele assume a pasta em substituição a Gilson Luiz Barbosa, que ocupava o cargo desde janeiro de 2021 e que pediu exoneração.



Integrante do time de gestão do Prefeito Vinicius Claussen desde julho de 2018, Lucas Pacheco, que até então comandava a Secretaria Municipal de Administração, assume o novo posto com a missão de atuar no fortalecimento das relações institucionais entre o Executivo, os 19 vereadores do Legislativo e todos os segmentos da sociedade.



Já a advogada Gabrielle Guimarães de Souza, que também faz parte do time da atual gestão desde 2018, deixa o cargo de Subprocuradora Geral e assume a titularidade da Secretaria de Administração. Para o seu antigo posto foi nomeada a assessora judicial Mariana Vieira da Silva.



“Agradeço de coração ao amigo Gilson Barbosa, pessoa experiente e honrada, por toda contribuição nesse período. A ele, meu sincero agradecimento. Enxergando outros talentos na nossa gestão, decidi nomear pessoas que já me acompanham desde o início do mandato, mantendo assim a nossa amada Teresópolis em transformação”, relata o Prefeito Vinicius Claussen.