Chamas destroem casa em TeresópolisReprodução mídias sociais

Publicado 18/12/2022 12:19

Policiais militares do 30º BPM foram acionados para socorrer vítimas de incêndio na noite deste sábado, 17/12, na Reta, próximo à boate Beatha, onde faziam ronda de rotina. Os sargentos Michel e Correa retiraram pessoas de uma casa em chamas e chamaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, que prestaram o atendimento às vítimas.

As chamas atingiram grandes proporções e, além de destruir o imóvel, onde o fogo começou, também se espalharam para as residências em torno da casa atingida. Segundo informações preliminares, resíduos de O Dia velas foram encontrados em um altar religioso dentro da residência, talvez dando origem ao incêndio.

As investigações realizadas pela perícia técnica irão confirmar a causa do acidente. As pessoas moradoras do imóvel receberam os primeiros atendimentos na ambulância do CBMERJ e, depois de estabilizadas, foram liberadas e passam bem.