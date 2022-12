Prefeitura de Teresópolis vai liberar o 13º salário na próxima terça-feira, 20/12 - Divulgação

Prefeitura de Teresópolis vai liberar o 13º salário na próxima terça-feira, 20/12Divulgação

Publicado 18/12/2022 08:20

Honrando mais uma vez o compromisso com o servidor público, a Gestão Municipal libera na próxima terça-feira, 20/12, o pagamento integral do 13º salário. Pelo quinto ano seguido, o abono de Natal do funcionalismo será pago dentro do ano corrente. São cerca de R$ 27 milhões, que somados à folha de dezembro, totalizam quase R$ 60 milhões injetados na economia do município, apenas este mês, movimentando os setores de comércio e de serviços, principalmente.

A atual gestão registra várias conquistas, como o fim do ciclo de atrasos no pagamento dos salários dos funcionários, com até quatro folhas atrasadas; a implementação definitiva do PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) dos servidores; o reajuste e a revisão geral dos salários do Magistério Municipal.

“Em julho de 2018, o município apresentava um quadro bastante negativo, acumulando um déficit de, aproximadamente, R$ 71 milhões. Em 2020, o déficit caiu para R$ 56 milhões. Ou seja, houve redução de R$ 15 milhões, resultado de um grande esforço em adotar medidas para renegociação de dívidas milionárias encontradas, tais como a dos precatórios e com os hospitais conveniados. Limpamos o nome do município junto aos órgãos competentes e implantamos programas para melhorar a arrecadação municipal”, enumera o Prefeito Vinicius Claussen.

A Gestão Municipal segue implementando medidas para zerar o déficit histórico e também avança com investimentos em áreas essenciais, como infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento social.