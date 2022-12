Teresópolis Terra de Luz 2022: Aulão de alongamento ‘especial de Natal’ é promovido no Ginásio Pedrão - Bruno Nepomuceno

Publicado 17/12/2022 13:00

A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promoveu, nesta segunda-feira (12), um aulão de alongamento ‘especial de natal’ para homens e mulheres da terceira idade.

A aula foi conduzida pelo professor da turma de alongamento, Lisardo, que desejou a todos os alunos que o natal seja repleto de união, amor, esperança e muita alegria “Natal é tempo de reunir a família, é época de fortalecer os laços com as pessoas especiais e comemorar tudo de bom que essa data nos traz. Que seja um natal abençoado para todas as famílias teresopolitanas e um 2023 de muitas realizações.”

“Meus queridos, 2022 foi um ano de muitos desafios, mas de muitas conquistas também. Que este novo ano que se aproxima venha repleto de amor, saúde, fraternidade e que a união invada a casa de cada um de vocês, proporcionando um natal abençoado e cheio de luz. Que a magia do Natal contagie todo o ano trazendo alegria e união para as nossas famílias, e que em 2023 todo mundo venha praticar atividades físicas, porque esporte é saúde e qualidade de vida”, destacou a secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Maia.

Alicia Teixeira, 97 anos, aluna fiel da modalidade de alongamento, ressaltou que o natal é a época mágica do ano, e nada melhor que participar dessa aula com amigos e colegas tão especiais. “A aula de hoje foi muito especial, porque o natal é sinônimo de amigos, família, união e solidariedade. Desejo a todos que o ano que começa seja cheio de luz e amor!”

Antônio de Sousa, 72 anos, disse que é sempre muito bom participar da aula, principalmente nesta época que é tempo de união e fraternidade. "A união faz a força! Nós temos a possibilidade de ouvir, de falar, de estar presente na vida das pessoas e o natal é a oportunidade ímpar durante o ano todo, que o mesmo seja repleto de muita harmonia, prosperidade e saúde para todos nós.”