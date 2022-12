População prestigia Auto de Natal e se emociona mais uma vez com a história de Cristo - Divulgação

Publicado 19/12/2022 14:25

Mesmo com a chuva, a magia do Natal se fez presente, na noite desta sexta-feira (16), em Teresópolis, com a tradicional apresentação do Auto de Natal, na Praça Baltasar da Silveira, no Centro.

A encenação ao ar livre tem ritmo variado incluindo texto, canto e dança e mais uma vez encantou o público, levando o espectador a diferentes reflexões sobre a fé. A programação seguiu até domingo (18).



Com estrutura montada pelos organizadores do evento, o público pode acompanhar toda a apresentação sentado e protegido da chuva. Aplaudindo de pé, Sueli Jahara não poupou elogios. “Todo ano venho e trago pessoas, porque é lindo, é maravilhoso, bem caracterizado, bem encenado e conta a mais linda história de amor”, disse a dona de casa. Também assistindo o Auto, Sirlene de Carvalho enalteceu a iniciativa. “Sou católica e muito religiosa, amo teatro e este aqui, além de ter personagens da nossa história porque a maioria dos atores é da cidade, nos relembra sempre o amor e o sacrifício de Cristo. Também vim prestigiar meu primo que faz parte do elenco”, disse a moça entusiasmada com o ato.



Realização da Prefeitura, através das secretarias municipais de Cultura, de Educação e de Turismo, com apoio das secretarias de Agricultura, Obras e de Serviços Públicos, o projeto Teresópolis Terra de Luz – Natal 2022 tem a parceria e colaboração do Sistema Fecomércio, Sincomércio Teresópolis, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, SESC, Polo Gastronômico de Teresópolis, Coca Cola FEMSA Brasil, Teresópolis Convention, Espaço Cultural Higino, Mox Produções Artísticas, Instituto Saber Educação e Cultura, Prefeitura do Rio de Janeiro e Marsan Eventos.