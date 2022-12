Inscrições para curso gratuito de Lógica de Programação terminam nesta quarta, 21 - Divulgação

Inscrições para curso gratuito de Lógica de Programação terminam nesta quarta, 21Divulgação

Publicado 19/12/2022 14:27

As inscrições para o curso gratuito Lógica de Programação da Prefeitura, por meio da Secretaria M. de Ciência e Tecnologia, terminam nesta quarta-feira, dia 21. Para se inscrever, acesse o link www.teresopolis.rj.gov.br/teretec. Presencial e gratuito, o curso ‘Lógica de Programação’ integra o programa municipal ‘Geração TerêTec’ e terá certificação do SENAC RJ.A capacitação propicia ao aluno as competências necessárias para criação de algoritmos no desenvolvimento de soluções utilizando a lógica de programação. Com duração de 3 meses, o curso contará com o Java Script moderno (Node.JS) nas aulas, uma das linguagens de programação mais difundidas em todo mundo. As vagas são limitadas.A divulgação dos selecionados será no dia 6 de janeiro de 2023 e a matrícula dos selecionados, de forma presencial na unidade SENAC Teresópolis, será de 9 a 11 de janeiro de 2023. As aulas estão previstas para começarem no dia 16/01/23.Programa Geração TerêTecOs cursos que serão oferecidos no programa de formação profissional tecnológica Geração TerêTec terão uma organização curricular moderna e estruturada e alinhada às exigências do mercado atual.Em formato inédito, o Geração TerêTec funcionará como um hub de aprendizado em profissões digitais e tem como objetivo capacitar e formar jovens para o mercado de trabalho, com foco na empregabilidade e na geração de renda.A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia vai atuar na mobilização e captação dos participantes e no alinhamento e validação das entregas previstas no projeto, que será lançado oficialmente em janeiro.O processo de seleção é de responsabilidade da Prefeitura, conforme requisitos de acesso aos cursos, publicados através de chamamento público divulgado no Diário Oficial Eletrônico do município no último dia 8: https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/67