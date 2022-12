Desenvolvimento Social realiza atividades Natalinas para participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Divulgação

Desenvolvimento Social realiza atividades Natalinas para participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de VínculosDivulgação

Publicado 21/12/2022 17:19

Durante a última semana, os Centros de referência da Assistência Social (CRAS) de Teresópolis realizaram confraternizações de encerramento junto aos participantes das oficinas promovidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). CRAS Alto, Bonsucesso, Fisher e São Pedro elaboraram atividades de acordo com o público atendido pelas oficinas promovidas nas unidades.

O CRAS Alto, que atende 45 bairros da cidade, levou os participantes da oficina de artesanato para um almoço especial no Clube dos Securitários, no dia 14. Além do almoço e do passeio, os itens produzidos ao longo do ano ficaram em exposição durante toda a tarde. Coordenado por Adriana Marques, a unidade promove uma oficina de artesanato intersetorial, ou seja, voltada para todos os públicos, que acontece todas às quartas e quintas-feiras, de 9h às 11h e de 14h às 16h, respectivamente.

No mesmo dia, o CRAS Bonsucesso, coordenado pela Assistente Social Ana Lúcia Araújo, realizava sua confraternização voltada ao público idoso. O tema foi “Arte Musical”, fazendo alusão às aulas de música oferecidas pela unidade, ministradas pelo Professor Vitor Collins, todas as quartas-feiras, com aulas de violão e canto (10h às 11h - violão;11h às 12h - canto;14h às 15h - violão). Um saboroso lanche foi servido para os referenciados veteranos e suas famílias.

Os CRAS Fischer, CRAS Volante Fazenda Ermitage, além do São Pedro, realizaram suas festas de Natal e Fim de Ano na semana anterior. No dia 8, o CRAS que atende ao maior número de pessoas (pois está localizado no bairro mais populoso da cidade, São Pedro, e atende outras 28 localidades) recebeu idosos, crianças e seus responsáveis para algumas atividades lúdicas, como ouvir atentamente a contação de histórias natalinas, contadas pela Professora Márcia bastos. Na festa do Fischer/Ermitage, Papai Noel marcou presença com a criançada. O CRAS coordenado por Danielle Carvalho, fez sua comemoração no dia 7, para cerca de 20 pequenos e pequenas que participam da oficina de artesanato infantil da unidade.

O SCFV é oferecido em todos os CRAS para famílias incluídas no serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Para se inscrever em alguma oficina ou saber detalhes sobre dias e horários, os usuários devem entrar em contato diretamente com o CRAS de referência, presencialmente, de 8h às 17h ou pelo telefone, disponível no site da Prefeitura municipal.