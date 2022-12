IFRJ divulga lista dos alunos habilitados para matrícula em 4 cursos gratuitos na Casa do Trabalhador de Teresópolis - Divulgação

IFRJ divulga lista dos alunos habilitados para matrícula em 4 cursos gratuitos na Casa do Trabalhador de TeresópolisDivulgação

Publicado 21/12/2022 13:15

Sai também o resultado preliminar da seleção de professor e pessoal de apoio.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (IFRJ) divulgou a lista dos 128 alunos habilitados para fazer a matrícula nos cursos gratuitos de Balconista de Farmácia, Assistente Administrativo, Assistente de Logística e de Microempreendedor Individual. Os cursos acontecerão nos turnos da manhã, da tarde e da noite na Casa do Trabalhador de Teresópolis, no bairro de São Pedro.







As matrículas online seguem até o dia 28 de dezembro por meio do link https://pesquisa.ifrj.edu.br/index.php/342125. Será necessário enviar os arquivos digitais legíveis (PDF, JPG, PNG, DOC) dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Casamento – frente e verso; Documento de Identidade (se o candidato for menor de 18 (dezoito) anos, adicionalmente, deverá incluir o do cumento de identificação dos responsáveis) – frente e verso; CPF – frente e verso; Título de Eleitor (para maiores de 18 anos), frente e verso; Certificado ou Declaração que comprove a escolaridade mínima do curso concorrido – frente e verso; Comprovante de Residência; e Certificado de Reservista (para candidatos maiores de 18 anos – frente e verso.







Também foi divulgado o resultado final dos candidatos que participaram no dia 14/12, da etapa de entrevistas do processo seletivo de contratação de professor e pessoal de apoio às atividades administrativas e pedagógicas para atuar nesses quatro cursos.







As listagens podem ser conferidas na página do Portal do Trabalhador da Prefeitura de Teresópolis por meio do link https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-qualificacao-profissional/cursos-fic.











Esta é mais uma iniciativa da Gestão Municipal para ampliar a oferta de educação pública gratuita e de qualidade em Teresópolis, resultado de parceria oficializada em julho pelo Prefeito Vinicius Claussen com o IFRJ.







Números



No total, 360 pessoas se inscreveram para se candidatar para as 128 vagas distribuídas pelos quatro cursos de Formação Inicial e Continuadas do IFRJ.







• Curso de Balconista de Farmácia: total de 109 candidatos inscritos, com 32 alunos habilitados para matrícula e 45 aguardando reclassificação.







• Curso de Assistente Administrativo: total de 141 candidatos inscritos, com 32 alunos habilitados para matrícula e 109 aguardando reclassificação.







• Curso de Assistente em Logística: total de 33 candidatos inscritos, com 32 alunos habilitados para matrícula e 01 aguardando reclassificação.







• Curso de Microempreendedor Individual: total de 77 candidatos inscritos, com 32 alunos habilitados para matrícula e 45 aguardando reclassificação.







Já na fase de entrevistas do processo seletivo para contratação de bolsistas, dos 31 candidatos chamados, apenas 20 participaram. Desses, nove foram habilitados e classificados, quatro foram habilitados e sete eliminados.