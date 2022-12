Carta aberta à população de Teresópolis - Divulgação

Publicado 21/12/2022 14:38 | Atualizado 21/12/2022 14:47

A Prefeitura tranquiliza a população e informa que existe convênio e contrato em vigor entre o Município e o Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano, o que garante a plena continuidade dos serviços e o atendimento à população.

A atual gestão mantém, desde julho de 2018, um relacionamento de respeito e diálogo com o HCTCO, priorizando a melhoria da qualidade e ampliação dos serviços prestados à população.

Serviços ampliados e conquistados

O desafio da falta de leitos de alta complexidade e de outros serviços está sendo enfrentado pelo município, após anos de poucos investimentos, destacando-se:

- Ampliação de 05 para 25 leitos CTI-SUS, sendo inéditos 10 leitos (CTI-SUS Neonatais) e novos 10 leitos (CTI-SUS Adulto).

- O credenciamento das cirurgias cardíacas através da parceria do Município com o Governo do Estado, assim como as intervenções de hemodinâmica, que são procedimentos para diagnósticos de problemas cardiovasculares e neurológicos.

Pagamentos e repasses para custeio

Desde 2018, a atual Gestão já pagou R$ 250.208.024,45 (duzentos e cinquenta milhões, duzentos e oito mil, vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) ao HCTCO, o que inclui pagamento de dívidas de gestões anteriores, transferências do Estado e da União e incentivo municipal (complementação com recursos da prefeitura para os serviços do SUS).

Desse montante, apenas em 2022 o Município transferiu R$ 56.887.693,03 (cinquenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e três centavos). Ressaltamos que, em 2018, o valor do incentivo municipal era de R$ 1.350.000,00 e que em 2022, está em aproximadamente R$ 3.200.000,00 por mês.

Todos esses repasses garantiram que, mesmo durante a pandemia do coronavírus, o Município mantivesse a prestação dos serviços de saúde à população sem qualquer interrupção.

Sobre os valores em aberto apontados pelo Hospital das Clínicas, a Prefeitura esclarece que apresentará proposta de pagamento em breve, assim como sempre foi feito em reuniões periódicas com a diretoria da FESO.