Emprega Terê: 66 alunos são formados nos cursos gratuitos da Escola Móvel de Beleza do SENAC-RJ em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 21/12/2022 17:47

Marcada para 27 de janeiro de 2023, no SESC Alpina, a cerimônia de formatura dos 66 alunos que concluíram os cursos gratuitos de qualificação profissional da Escola Móvel de Beleza do SENAC-RJ em Teresópolis. No dia, os formandos receberão orientação profissional do Banco de Oportunidades, serviço que conecta talentos ao mercado de trabalho.

“Entre os meses de maio e setembro, Teresópolis recebeu a Escola Móvel de Tecnologia do SENAC/RJ e mais de 100 alunos foram diplomados pelos cursos gratuitos de qualificação profissional. Logo em seguida, recebemos a Escola Móvel de Beleza, com a capacitação de 66 alunos nesse segmento que está sempre em expansão. Prefeitura e SENAC/RJ seguem unidos para ampliar o acesso da população aos cursos de formação, potencializando as oportunidades de quem busca capacitação para o mundo do trabalho e do empreendedorismo”, frisa o Prefeito Vinicius Claussen.

A carreta-escola de Beleza ficou instalada na Praça dos Expedicionários, no bairro de São Pedro, entre 19 de setembro e 19 de dezembro, período em que foram realizados os cursos gratuitos de Manicure e Pedicure, Práticas de Trabalho dos Cabeleireiros, Cabelos Crespos e Cacheados: cortes e finalizações, Penteados e Maquiagem, Técnicas Básicas de Maquiagem e Design de Sobrancelhas.

A iniciativa, promovida em parceria com a Prefeitura de Teresópolis/Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal e com o Sincomércio Teresópolis, teve como objetivo impulsionar o setor de comércio e serviços e o empreendedorismo da região.

“A Gestão Municipal tem uma parceria sólida com essas instituições em prol da capacitação dos trabalhadores, tanto para o emprego formal como para impulsionar o empreendedorismo. Neste caso, esses 66 alunos foram qualificados para começar a atender e, se preferirem, a abrir o próprio negócio, gerando renda e reforçando o orçamento familiar. Nosso agradecimento a todos os parceiros”, destaca Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, lembrando que esta é mais uma ação do Emprega Terê, um dos eixos do Pra Cima Terê – Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos, liderado pelo Prefeito Vinicius Claussen.