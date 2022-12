‘Gari Comunitário’: Prefeitura renova parceria com associações de moradores de diversos bairros para continuidade do programa em 2023 - Divulgação

A Prefeitura publicou no Diário Oficial do Município, na edição da última terça-feira (20), a renovação do Termo de Acordo de Cooperação com as associações de moradores de diversos bairros e localidades para a continuidade do programa municipal ‘Gari Comunitário’ em 2023. Implantada em outubro de 2019 pela Prefeitura, através da Ouvidoria Geral e da Secretaria de Serviços Públicos, a iniciativa é realizada em parceria com as associações de moradores, para intensificar a manutenção da limpeza básica nas comunidades.

“Os garis comunitários são selecionados pelas associações de moradores, moram e conhecem o dia a dia dos seus bairros e têm entre as funções principais a varrição e a capina das ruas. Eles devem cuidar para que o lixo não fique espalhado em via pública e limpar os bueiros, para evitar transtornos em época de chuva. É uma aproximação importante com as associações de moradores e que fortalece a manutenção básica dos locais contemplados”, enfatiza o Prefeito Vinicius Claussen.

Os bairros e localidades que tiveram o programa municipal renovado para o ano de 2023 são: Caleme, Coreia, Fonte Santa, Meudon, Parque do Imbuí, Pimentel, Quebra Frascos, Quinta Lebrão, Santa Cecília, Prata e Vale da Revolta, na área urbana da cidade; e Andradas, Fazenda Suíça, Imbiú, Lúcios e comunidades vizinhas, Fazenda Alpina, Arrieiros, Santa Rita, Holiday, Vale dos Cedrinhos, Vargem Grande e Brejal/Parque Boa União, no interior do município.

Há ainda outros bairros atendidos cujos termos de acordo de cooperação estão dentro do prazo de assinatura de um ano, como Rosário, Campo Limpo, Prates e Boa Vista. Além disso, a gestão municipal estuda a possibilidade de ampliação do programa para outros bairros e localidades.

Acesso ao programa

Para receber o ‘Gari Comunitário’, as associações de moradores devem ser legalmente constituídas, estar com a documentação em dia e se habilitar através de chamada pública.