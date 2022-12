Dois alunos de escolas municipais de Teresópolis são premiados com Medalha de Bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática - Divulgação

Dois alunos de escolas municipais de Teresópolis são premiados com Medalha de Bronze na Olimpíada Brasileira de MatemáticaDivulgação

Publicado 22/12/2022 16:21

Lucas Mattos Delgado, aluno da Escola Municipal Ginda Bloch, e Bruno Schütte Brendolin, estudante do Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima (CENSF), conquistaram medalhas de bronze na 17ª edição da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). Além de Lucas e Bruno, outros nove alunos da Rede Municipal tiveram excelente desempenho na competição e conquistaram certificados de Mensão Honrosa. Estudantes das redes estadual e privada também se destacaram na olimpíada, com 10 certificados de Mensão Honrosa.

Realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a iniciativa é a maior competição científica do país e alcançou 99,78% dos municípios brasileiros. A edição de 2022 contou com a participação de mais de 54 mil escolas públicas e privadas, reunindo cerca de 18 milhões de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. A lista dos premiados foi divulgada nesta terça-feira, 20, e as cerimônias de premiação acontecerão em data a ser definida.

“Mais uma vez, alunos da Rede Municipal de Ensino se destacam em competições de nível nacional, ficando entre os melhores de todo o Brasil, e isso é motivo de muito orgulho para nós. Parabenizamos o Lucas e o Bruno pela conquista numa prova de tão alto nível! Parabéns também aos estudantes que receberam certificados de Mensão Honrosa e às escolas pelo trabalho de excelência”, enfatiza Satiele Santos, secretária municipal de Educação.

Criada no ano de 2005, a Olimpíada Brasileira de Matemática é voltada para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas brasileiras, e tem o objetivo de melhorar a qualidade da educação básica, desafiando os estudantes e incentivando o aperfeiçoamento dos professores. A competição concede medalhas de ouro, prata e bronze e mais de 50 mil menções honrosas aos participantes. Estudantes vencedores garantem ingresso em programas de iniciação científica, com direito à bolsa de estudos concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), autarquia vinculada ao MCTI.

Premiados 17ª OBMEP

Alunos premiados com medalhas de bronze

Lucas Mattos Delgado - Escola Municipal Ginda Bloch

Bruno Schütte Brendolin - Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima (CENSF)

Alunos agraciados com Menção Honrosa

• Rede Municipal: João Victor A. da Conceição e Julia Martins Rodrigues (E. M. Prof. Paulo Freire); Gabriel Ângelo Carvalho, Ana Luiza M. Faustino e Rafael M. Pires (CENSF); Pedro Lucas F. Lima (E. M. Profª Neidy Angélica); Davi Lepsch de Carvalho, Juan F. Ferreira e Rafael M. Dantas (E. M. Ginda Bloch).

• Rede Estadual: Rodrigo Andreani M. de Lima (Colégio Estadual Fany Niskier)

• Rede Privada: Bernardo T. Lyrio, Daniel Dias Nogueira e Rafael F. C. Ribeiro (Colégio São Paulo); Artur Quesada Hallack e João Pedro M. Medeiros (Colégio George March); Sofia Brava de Holanda e Mariana F. Cicero (Escola Grandini); Sophia Baddini (Ceso); e Adriano G. Oliveira (Pensi).