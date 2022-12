Jovem de Teresópolis morre afogado em praia de Cabo Frio no dia de Natal - Reprodução mídias sociais

Publicado 26/12/2022 22:34

O rapaz de 27 anos morreu afogado na tarde deste domingo, 25/12, no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, região de Cabo Frio. Segundo familiares que acompanharam as buscas feitas pelo grupamento salva-vidas do Corpo de Bombeiros, Jonathan se afogou em torno das 12:30.