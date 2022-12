Operação Ceia de Natal 2022 - Bruno Nepomuceno

Publicado 26/12/2022 16:35

Frango, arroz, panetone, refrigerante, carinho, respeito. Esse foi o “cardápio” do almoço de Natal oferecido à população mais vulnerável de Teresópolis na quadra do Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão, na manhã e início da tarde do dia 24 de dezembro. Também foram enviados 1.450 “kits ceias” às comunidades carentes de Vale da Revolta, Fischer, Vila do Hélio, Vila do Alegria, Água Quente e Pessegueiros. Ao todo, mais de 10 mil pessoas foram atendidas durante a ação.

Chamada de “Operação Ceia de Natal”, a iniciativa é realizada desde 2017 por voluntários liderados pelo empresário Azra El Akbar. Este ano, a ação contou com as doações de 2.500 frangos assados, 3 toneladas de arroz cozido, 2,5 mil panetones, 5 toneladas de refrigerantes e mais de 1.000 brinquedos, além da já tradicional parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que todos os anos oferece apoio logístico, localizando as famílias mais vulneráveis que são assistidas pelos CRAS e CREAS e que estão no Cadastro Único, trouxe o reforço de mais de 80 funcionários voluntários da Prefeitura de Teresópolis.

Mesas com cadeiras e a estrutura de atendimento às centenas de famílias esperadas foram colocadas dentro do ginásio, ocupando toda a quadra de esportes e parte da arquibancada. “Todo ano, há três anos, fomentamos essa parceria e a iniciativa. Antes, era apenas a distribuição dos kits com as ceias. Mas, este ano, iniciamos o almoço de Natal com essa grande equipe de voluntários. A gestão do Prefeito Vinícius Claussen sempre teve uma preocupação prioritária com o social, e hoje, unimos a iniciativa privada a gestão pública, para atender às famílias vulneráveis na cidade”, comemorou o secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral.

“Foi uma boa ideia da secretaria fazer também esse almoço de Natal aqui no Pedrão. Esse contato, essa confraternização é muito positiva”, comentou Azra, que teve o apoio de vários empresários da cidade para a realização da ceia de natal.