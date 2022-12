Mulher vítima de estupro em Teresópolis presta depoimento na delegacia e agressor é preso, mas liberado em seguida - Reprodução mídias sociais

Mulher vítima de estupro em Teresópolis presta depoimento na delegacia e agressor é preso, mas liberado em seguidaReprodução mídias sociais

Publicado 27/12/2022 14:21 | Atualizado 27/12/2022 14:26

Vítima de estupro ficou a noite inteira de domingo, 25/12, até a manhã da última segunda-feira, 26/12, em poder do abusador. Ela teria conhecido o agressor num baile de forró e depois de aceitar a carona, aceitou ir para a casa dele. Segundo relato de parente da mulher, ela ficou bastante machucada e precisou ir para o hospital para tomar o coquetel contra HIV, além de receber outros atendimentos e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o exame de corpo de delito.

O homem levou a vítima para uma casa na localidade da Coreia, no bairro do Jardim Meudon. De acordo com a mulher, ele trabalha em um trailer no bairro da Tijuca. Ela só conseguiu escapar às 11:00 da manhã de ontem, 26/12.

O agressor foi encaminhado para a 110ª Delegacia de Polícia, mas já está liberado. A Polícia Civil irá abrir inquérito para apurar a denúncia. Parentes da vítima estão inconformados com o caso e pedem justiça.