Prefeitura de Teresópolis entrega ponte da Rua Jorge Lóssio, no Alto, para a população - Bruno Nepomuceno

Prefeitura de Teresópolis entrega ponte da Rua Jorge Lóssio, no Alto, para a populaçãoBruno Nepomuceno

Publicado 29/12/2022 12:21

Utilizando uma estrutura metálica do almoxarifado da Prefeitura, equipes das secretarias de Serviços Públicos, de Obras e de Fiscalização de Obras refizeram e reforçaram a base de concreto e ferragem para garantir a passagem segura de veículos e de pedestres.

“Foi uma obra rápida, resultado da união dos servidores de três secretarias municipais, pois construir uma ponte demanda cálculo estrutural e de risco, além da execução em si. Nossas equipes deram pronta resposta e a partir de agora, a Rua Jorge Lóssio tem seu fluxo de veículos e de pedestres garantido. Essa é uma obra feita com compromisso, respeitando a história e a memória de Teresópolis. Meu agradecimento a todos os servidores municipais envolvidos”, assinalou o Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado do Vereador Paulinho Nogueira e do secretário municipal de Governo e Coordena&ccedi l;ão, Lucas Pacheco.

Construída em 1922 e com cerca de 10 metros de extensão, a ponte desmoronou no dia 10 de novembro, com os destroços caindo dentro do rio. Não houve vítimas. De acordo com a Defesa Civil, a trepidação ocasionada pela intensidade do fluxo de veículos pesados pode ter afetado a estrutura da ponte centenária.

“As duas cabeceiras foram refeitas com armação de ferro e concreto usinado. Toda a estrutura é reforçada com vigas metálicas e agora a ponte tem capacidade de carga de até 20 toneladas. O trabalho incluiu a colocação de bueiro para o escoamento da água da chuva, a recomposição em asfalto de trecho da via pública, a instalação e pintura de quebra-molas, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública”, enumerou o secretário de Serviços Públicos, Davi Serafim, que comandou a execução da obra.

Morador da Vila Santo Antonio e com comércio estabelecido na Rua Jorge Lóssio, o borracheiro Alexandre da Costa Couto acompanhou toda a execução. “Fizeram um bom serviço, de qualidade, com estrutura reforçada. Em muitos dias o pessoal trabalhou até tarde da noite pra ponte ficar pronta. Ficou um serviço de primeira”, opinou.