Prefeitura de Teresópolis adquire nova van para a proteção social - Bruno Nepomuceno

Publicado 28/12/2022 12:46

A Prefeitura de Teresópolis, recebeu nesta semana a nova van de atendimento à proteção social. Adquirido através de verba do Fundo Municipal de Assistência Social, o veículo será utilizado para atender as demandas do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) e dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do município.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social já conta 3 outros utilitários, sendo duas caminhonetes e uma van, para atender aos 8 equipamentos de assistência social, sendo 6 CRAS, 1 CRAS Volante e o CREAS. A chegada do novo veículo facilitará a atuação da abordagem social e o traslado das Pessoas em situação de Rua do centro da cidade até o abrigo municipal, no Barroso, realizada diariamente pelo CREAS, e o atendimento às comunidades mais distantes do interior, realizado de forma itinerante pelos CRAS.

A coordenadora do CREAS Teresópolis, Karla Ribeiro, salientou a importância do novo instrumento de proteção social: “Uma van nova proporcionará um atendimento mais humanizado, possibilitando que esse atendimento seja realizado 24h por dia, como necessita a demanda do público atendido pelo CREAS, pois as Pessoas em Situação de Rua são cidadãos de direitos e merecem ser tratados com dignidade.”