Setor de tecnologia cresceu 14% em Teresópolis, com 43 novas empresas instaladas no município em 2022 - Divulgação

Publicado 27/12/2022 15:27

O levantamento é da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, com dados da Secretaria Municipal de Fazenda, e serve para monitoramento das políticas públicas implementadas pela gestão municipal. Atualmente, são 297 empresas de tecnologia ativas na cidade. Durante este ano, 43 empresas abriram ou se transferiram para Teresópolis, o que representa mais oportunidades de emprego e circulação de renda no município.

“Esses números mostram que a política de Ciência e Tecnologia implementada pela gestão do Prefeito Vinicius Claussen está dando resultados. Além disso, o município recuperou sua credibilidade e avançou no desenvolvimento econômico através do programa municipal ‘Pra Cima Terê’. Estamos investindo cada vez mais em projetos e ações que buscam revigorar a vocação tecnológica da nossa cidade em prol do desenvolvimento econômico e sustentável com geração de empregos”, avaliou o secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, enfatizando sobre as oportunidades de qualificação oferecidas gratuitamente às pessoas que desejam ingressar neste mercado, por meio do programa ‘Geração Teretec’.

Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ao final de 2020, o setor de TI registrou cerca de 501,4 mil empregos formais no Brasil, o que representou um crescimento médio de 5% em relação ao ano anterior. O ecossistema teresopolitano de TI é o maior em empresas, faturamento e empregos em faturamento e também em empregos no interior e o terceiro maior do estado. O faturamento do setor subiu de R$ 287 milhões para R$ 334 milhões, o que representa aumento de 14%.

Teresópolis faz parte, em conjunto com Petrópolis, Nova Friburgo e Areal, do SerraTec, o Parque Tecnológico da Região Serrana, que possui mais de 400 empresas, 5 mil empregados diretos e um faturamento estimado em R$ 1,1 bi por ano.