Arma falsa é apreendida numa tentativa de assalto em TeresópolisReprodução mídias sociais

Publicado 30/12/2022 18:37

Policiais do 30º BPM prenderam um assaltante na manhã desta sexta-feira, 30/12, no centro de Teresópolis ao tentar roubar usando um simulacro de pistola. A tentativa de assalto ocorreu em uma das principais avenidas da cidade, na Avenida Lúcio Meira, na Várzea.

Segundo os policiais que efetuaram a prisão do criminoso, o homem tem extensa ficha com antecedentes criminais. Após ser preso, ele foi encaminhado para a 110ªDP para investigações.

“Estamos conseguindo segurar este tipo de ação na área comercial desde novembro com reforço do policiamento. Eles tentam, mas nós não desistimos.” Afirmou ao DIA, um oficial do 30º Batalhão da Polícia Militar em Teresópolis.