Operação ‘Moto Legal’: Segurança Pública Municipal vai intensificar fiscalização de motos irregulares durante festividades de Ano NovoDivulgação

Publicado 30/12/2022 12:29

Em 2022, a Secretaria M. de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, em parceria com o 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e a 110ª Delegacia de Polícia, realizou diversas ações da Operação ‘Moto Legal’ e, durante as festividades de Ano Novo, a fiscalização será intensificada.

Durante as ações, realizadas em diversos pontos da área urbana e rural, os agentes verificam a documentação das motocicletas e de condutores, além de orientar sobre as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Quando é constatada alguma irregularidade com relação ao veículo, são emitidas as devidas notificações/multas e o mesmo é encaminhado para o Depósito Municipal. Quanto ao condutor, se houver alguma pendência, ele é encaminhado à 110ª DP.