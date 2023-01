Casa de Cultura de Teresópolis abre inscrição para cursos de dança - Divulgação

Casa de Cultura de Teresópolis abre inscrição para cursos de dançaDivulgação

Publicado 03/01/2023 17:45

A Secretaria Municipal de Cultura abre nesta quarta-feira, 04/01, as inscrições para os cursos de dança da Casa de Cultura Adolpho Bloch para o ano letivo de 2023.

São oferecidas 105 vagas, das quais 74 (70%) são reservadas para alunos da rede pública e beneficiários dos programas sociais do Governo Federal, conforme previsto na Lei Municipal 4.065/2021.

As inscrições seguem até 20 de janeiro e são feitas por meio de formulário disponível na Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek, Araras), de segunda a sexta, de 12h às 18h, e de 10h às 17h nos finais de semana. O formulário também pode ser acessado por meio do link do Manual de Inscrições, que traz todas as informações sobre os cursos e documentos solicitados: https://www.teresopolis.rj.gov.br/wp-con tent/uploads/2022/12/Manual-para-inscricoes-Curos-da-Casa-de-Cultura-2023-1.pdf