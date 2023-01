Aplicativo agiliza atendimento na Ouvidoria Geral da Prefeitura de Teresópolis - Divulgação

Aplicativo agiliza atendimento na Ouvidoria Geral da Prefeitura de TeresópolisDivulgação

Publicado 07/01/2023 06:09

Pelo sistema, é possível armazenar, em uma única base de dados, todos os pedidos encaminhados pelos cidadãos. Cada solicitação é direcionada para a secretaria competente, de forma organizada. Com os dados, é possível atender cada demanda de modo mais eficaz.

Atualmente, o meio mais utilizado pelo contribuinte para repassar suas manifestações ainda é o telefone fixo da Ouvidoria Geral, com 10.796 demandas (29,9%) nos últimos quatro anos. Porém, a plataforma eOuve, que pode ser baixada no smartphone, vem ganhando a preferência do cidadão, com 9.766 solicitações registradas (27%). Outros canais são o site da Prefeitura, com 6.564 pedidos (18,2%), o Whatsapp, com 4.869 solicitações (13,5%), e o atendimento presencial na sede da Ouvidoria, com 4.119 registros no sistema (11,4%).

“Assumimos o sistema em 2019 com 2.888 solicitações e apenas 28% de efetividade. A partir daí, a Gestão do Prefeito Vinicius Claussen organizou melhor a estrutura e ampliou os canais de atendimento da Ouvidoria, facilitando o acesso da população. Hoje, totalizamos 41.926 solicitações, com 93,4% delas (39.151) finalizadas”, contabiliza o Ouvidor Geral, Leonardo Manso.

Ele orienta: a forma mais rápida e eficaz de o cidadão repassar suas demandas é o aplicativo eOuve. “Com o smartphone na palma da mão, o contribuinte pode apresentar suas manifestações 24h, em todos os dias da semana, de qualquer lugar onde estiver, e nos enviar texto, fotos e vídeos de forma rápida e certeira. Os pedidos são enviados para os setores responsáveis, gerando protocolos que podem ser acompanhados por e-mail ou diretamente na Ouvidoria Geral”, explica Leonardo Manso.

O órgão

A Ouvidoria Geral tem como competência registrar e dar tratamento adequado às reclamações, sugestões, denúncias e elogios sobre os serviços públicos internos e externos prestados pelo Executivo Municipal. São produzidos relatórios apontando deficiências e/ou irregularidades, do ponto de vista da população, em busca da melhoria da prestação dos serviços pelo poder público.

“A orientação do Prefeito Vinicius Claussen é que os servidores de todos os setores se empenhem para que, dentro da realidade do município, possam dar pronta resposta às demandas recebidas. Essa é a nossa missão: atender reclamações, dar informações e contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura, com mais agilidade na resolução dos problemas”, pontua o Ouvidor Geral.

Canais de atendimento

Qualquer pessoa pode acessar o eOuve através do site da Prefeitura – www.teresopolis.rj.gov.br – ou baixar o aplicativo em seu smartphone. Outros canais são o atendimento presencial na sede da Ouvidoria Geral (Av. Lúcio Meira, 375, sala 105 – Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas, na Várzea), de segunda a sexta, de 9h às 18h; os telefones 162, (21) 2742-5074, (21) 2742-8761 e (21) 98126-4038 (WhatsApp) e o e-mail ouvidoria@teresopolis.rj.gov.br.