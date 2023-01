Mãe e filho vão parar na delegacia acusados de tentativa de homicídio - Reprodução mídias sociais

Mãe e filho vão parar na delegacia acusados de tentativa de homicídioReprodução mídias sociais

Publicado 06/01/2023 20:00

Mãe e filho se envolveram em briga que terminou ferindo com faca o proprietário de um bar na localidade de Água Quente, nesta sexta-feira, 6/01. O menor de idade e a mãe entraram em discussão com o dono do Bar do Zé Galinha, que atingiu a mulher com uma paulada. O rapaz, ao saber da agressão, foi tirar satisfação com o proprietário do estabelecimento, entrando em luta corporal com ele.



Ao desarmar o dono do bar, o menor o teria ferido com a faca, e a vítima foi socorrida e levada por parentes para o Hospital das Clínicas (HCT). Os acusados das agressões foram encaminhados para a 110ª DP, onde foram ouvidos e liberados em seguida.