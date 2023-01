Policiais fecham o cerco contra as drogas em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 05/01/2023 22:28

Com informação do serviço de inteligência da Polícia Militar, policiais do 30º BPM, prenderam nesta quinta-feira, 6/01, o traficante conhecido como “Mimigo”, durante cerco no túnel do Rosário. O homem já era conhecido pelos crime de tráfico de drogas o Complexo do PPR.

A perseguição ocorreu após o traficante fugir por uma servidão e ter confessado o crime por conta de uma dívida de R$10.000 com a facção do Comando Vermelho. Com ele foram encontrados R$187 em espécie, 1 aparelho celular, 58 pinos de cocaína e 21 papelotes de crack.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas e o material apreendido e levado para a 110ªDP, em Teresópolis.