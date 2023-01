Prefeitura de Teresópolis libera salário de dezembro e 14º salário dos servidores e paga férias dos profissionais da Educação - Divulgação

Publicado 06/01/2023 13:14

A Prefeitura de Teresópolis liberou na tarde da quinta-feira, 05/01, os salários de dezembro dos servidores municipais, junto com o 14º salário com o percentual de 20% para todos os funcionários ativos e inativos e também as férias dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação que atuam em sala de aula.

Superando todas as dificuldades enfrentadas, como o aumento do índice de inflação e a queda de arrecadação de receitas municipais a partir do 2º semestre de 2022, ocasionada pela aplicação de alíquotas reduzidas de ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, a Gestão Municipal conseguiu honrar seus compromissos com o funcionalismo municipal.

“Apesar do cenário, 2022 foi um ano de entregas para os servidores públicos. Pagamos 9,66% do sexto e último gatilho da reestruturação salarial do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Para o Magistério concedemos 12,46% da revisão geral anual e ainda pagamos o abono FUNDEB, no valor de R$ 3 mil por matrícula, a todos os profissionais ativos da Educação”, destaca o Prefeito Vinicius Claussen.

Ele lembra que a atual gestão municipal herdou um déficit financeiro e cenário administrativo caótico, agravado pelos impactos dos seguidos sequestros judiciais de valores das contas do Município para pagamento de dívidas herdadas de gestões passadas. São situações que vêm sendo vencidas gradativamente, por meio de seguidas renegociações.

“Seguimos nossa jornada de compromissos e continuaremos trabalhando para manter os salários em dia, como fazemos desde 2018, quando assumimos a Prefeitura de Teresópolis”, garante o Prefeito Vinicius Claussen.