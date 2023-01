Turismo reúne profissionais do receptivo turístico e apresenta ações e projetos para fortalecer o setor - Bruno Nepomuceno

Turismo reúne profissionais do receptivo turístico e apresenta ações e projetos para fortalecer o setorBruno Nepomuceno

Publicado 19/01/2023 16:01

O objetivo foi atualizar os profissionais que atuam com o receptivo no município sobre as ações da gestão municipal para fortalecer o setor. A reunião contou com a participação do Vereador Paulinho Nogueira.

A revitalização do pórtico centenário na entrada da cidade por meio do projeto ‘Adote Terê’; a requalificação da Feirarte – a popular Feirinha de Teresópolis, e do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Soberbo; a reforma do Terminal Rodoviário; o recapeamento e a sinalização turística da RJ-130 (Estrada Teresópolis-Friburgo); a ampliação dos atrativos de aventura no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis e a criação da Casa do Montanhista foram alguns dos projetos apresentados. Uns já foram executados e outros estão em execução pela Prefeitura, com recursos próprios, e em parceria com o Governo do Estado.

A secretária municipal de Turismo destacou que a gestão do Prefeito Vinicius Claussen alia o contexto social, político, ecológico, econômico e cultural a fim de incrementar a vocação turística do município e alcançar o desenvolvimento socioeconômico, gerando emprego e renda. “O trabalho vem sendo pensado e colocado em prática com o objetivo de fomentar as potencialidades e peculiaridades, valorizando a identidade turística e os equipamentos turísticos de Teresópolis.”, explicou Elizabeth Mazzi, assinalando a importância do diálogo com os guias locais. “Este contato é fundamental para trocarmos ideias e nos conectarmos com esses profissionais, a fim de que eles desenvolvam ainda melhor o seu trabalho e apresentem nossos atrativos, nossa história e nossa gente com riqueza de detalhes”.