Cinema em Movimento: Teresópolis recebe o Circuito Universitário de CinemaDivulgação

Publicado 18/01/2023 15:07

Desta quarta, 18/01, até sexta-feira, 20/01, a 3ª edição do Circuito Universitário Rio movimenta a Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras. O evento faz parte do Cinema em Movimento, considerado o maior projeto de difusão do cinema nacional no Brasil. As atividades são produzidas pelo Instituto Cultura em Movimento (Icem) e realizadas pelo Governo Federal, através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura, com recursos do Fundo Nacional da Cultura.

Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e realizada por iniciativa do ator e produtor Diego Prata, de Teresópolis, a programação acontece a partir das 14h30, com entrada franca. Inclui exibição de documentário, debates e atividades culturais focadas nas manifestações culturais e sociais de origem africana. Também haverá a apresentação de coletivos de expressões de temáticas quilombolas.

“Excelente oportunidade para os teresopolitanos terem contato com importantes manifestações culturais e aprofundarem seus conhecimentos sobre essa temática, que nos remete às raízes do povo brasileiro e que fazem parte da nossa cultura. Tudo de graça, é só chegar e participar”, convida Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura.

Confira a programação:

• 18/01, quarta, 14h30:

‘Tambores da diáspora’ - Direção: João Nascimento.

Sinopse: O documentário aborda uma visão política e cultural imbricada ao percurso dos tambores de origem africana e suas ramificações no Brasil, que perpassam pela ritualidade, manifestações culturais, produções musicais e celebrações sociais, narradas através de histórias contadas, batucadas e cantadas.

• 19/01, quinta, 14h30:

‘Menino 23 - Infâncias perdidas no Brasil’ - Direção: Belisário Franca.

Sinopse: A partir da descoberta de tijolos marcados com suásticas nazistas em uma fazenda no interior de São Paulo, o filme acompanha a investigação do historiador Sidney Aguilar e a descoberta de um fato assustador: durante os anos 1930, 50 meninos negros e mulatos foram levados de um orfanato no Rio de Janeiro para a fazenda onde os tijolos foram encontrados.

• 20/01, sexta, 14h30:

‘Sobre Sonhos e Liberdades’ - Direção: Marcia Paraiso e Francisco Colombo.

Sinopse: O documentário mostra o que foi conquistado nos 127 anos desde a abolição da escravatura e promove a discussão sobre o conceito de liberdade e os sentidos de igualdade.

Coletivos de expressões de temáticas quilombolas: Grupos Nego Fugido e Samba de Roda Raízes de Acupe, Capoeira Mestre Caiçara, Pedro Galinha Morta e Esmola Cantada Quilombola Engenho da Ponte, com a participação especial de Mateus Aleluia.

Serviço:

• Cinema em Movimento - 3ª edição do Circuito Universitário Rio

Dia: De quarta, 18/01, a sexta, 20/01

Hora: 14h30

Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch

(Praça Juscelino Kubitschek, Araras)

Entrada franca.