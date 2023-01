Aula magna marca início das atividades da IFRJ em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Aula magna marca início das atividades da IFRJ em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 17/01/2023 18:15

Na última segunda-feira, 16 de janeiro, a parceria entre a Prefeitura de Teresópolis e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (IFRJ) teve seu início marcado pela realização da 1ª Aula Magna do Centro de Qualificação Profissional. O evento aconteceu na Casa do Trabalhador, onde serão ministrados os cursos oferecidos pela instituição. Estiveram presentes no evento o Prefeito Vinicius Claussen, o reitor da IFRJ Rafael Barreto Almada, a Secretária de Estado de Trabalho e Emprego Kelly Christian Silveira de Mattos, a Juíza da Vara da infância, juventude e da Idoso, Vania Mara Nascimento Gonçalves e diversas outras autoridades ligadas ao evento.

Os componentes da mesa foram homenageados pela Prefeitura de Teresópolis pela implementação do Instituto Federal. O prefeito Vinicius Claussen destacou a importância do novo polo de educação para o desenvolvimento da cidade: “Os 4 novos cursos oferecidos pelo IFRJ foram pensados para a realidade de Teresópolis e para a nossa cadeia produtiva. Mais de 400 pessoas se inscreveram para os cursos e 128 foram selecionadas. A nossa expectativa é de que, já no segundo semestre, sejam implementados novos cursos ligados à gastronomia, hotelaria, agricultura, tecnologia e educação, que são os nossos principais polos de desenvolvimento, que constam no plano diretor. O objetivo é que barreiras sejam quebradas para que as famílias que mais precisam possam ter acesso à educação gratuita de qualidade, se qualificando para o mercado de trabalho.”

"A vinda de um campus do IFRJ para Teresópolis impacta muito positivamente os nossos jovens. Os cursos darão a oportunidade para que eles tenham a chance de vencer, de ser alguém e isso é a concretização do que fala a nossa constituição “educação, saúde e trabalho”. Essa oportunidade oferecida a eles, não tem preço!”, declarou a Juíza Vania Mara.

As aulas dos cursos de Balconista de Farmácia, Assistente Administrativo, Assistente de Logística e de Microempreendedor Individual já foram iniciadas e todas serão ministradas na Casa do Trabalhador, localizada no Bairro de São Pedro, ponto estrategicamente escolhido para atender as comunidades mais populosas da cidade. “A casa do trabalhador, inaugurada em 2021 faz um serviço de qualificação e atendimento social, além de também abrigar uma unidade do SINE, que é o nosso balcão de empregos. Estamos no bairro mais populoso de Teresópolis e quando o trabalhador nos procura para se candidatar para as vagas ofertadas, ele também procura uma qualificação profissional mais aprofundada, por isso a importância da implementação desses novos cursos. Entre os 4 cursos oferecidos que IFRJ está o curso de Microempreendedor Individual pois além do incentivo ao emprego formal, e hoje o município conta com 34.400 trabalhadores de carteira assinada, o maior número em 21 anos, a gente fomenta também o desenvolvimento do empreendedor, para que futuramente ele possa se tornar um gerador de empregos.” Declarou o Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães.

O Reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rafael Barreto Almada, ressaltou a importância de ter uma prefeitura parceria para o sucesso do projeto: “A relação do IFRJ com as prefeituras é sempre muito produtiva, principalmente quando a prefeitura acredita que a educação é fator de transformação, como é o caso de Teresópolis. Os 4 cursos marcam apenas o início de uma longa parceria, onde virão outros cursos e novas oportunidades. A gente tem o desejo de em um futuro muito próximo, ter uma unidade do Instituto aqui, e acho que isso tudo se soma a essa relação importante que já existe entre o IFRJ e Teresópolis.”

Também estiveram presentes no evento o Vereador Paulinho Nogueira, O Ouvidor Geral Leonardo Manso e o Pastor Humberto Siqueira, que compuseram a mesa de abertura.