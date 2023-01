Teresópolis participa do lançamento da segunda edição do projeto 'Verão #tônoRio' em Copacabana - Divulgação

Teresópolis participa do lançamento da segunda edição do projeto 'Verão #tônoRio' em CopacabanaDivulgação

Publicado 13/01/2023 18:25

A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Turismo, participou, nesta quinta-feira (12), do lançamento da segunda edição do projeto 'Verão #TônoRio'. Promovido pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e a TurisRio, a edição 2023 aconteceu no Posto 4, em Copacabana.

Iniciativa do Governo do Rio, a ação visa fomentar a atividade turística na capital e nos municípios litorâneos do estado, durante o verão, estação mais quente do ano.



Na ação, um stand instagramável, apresentou atrativos turísticos do estado, promovendo atividades informativas e interativas, além de shows gratuitos, proporcionando uma imersiva experiência das regiões turísticas do estado para moradores e visitantes.

Representada pela Secretaria Municipal de Turismo, a secretária da pasta, Elizabeth Mazzi, e parte de sua equipe apresentaram Teresópolis para os visitantes e turistas, destacando que o município possui grande potencial turístico e oferece produtos variados do turismo de agronegócios, turismo de aventura e turismo ecológico, dentre outros atrativos. Também mostraram o calendário de eventos 2023, como as marcas de Teresópolis como Capital do Montanhismo e do Lúpulo e a Rota Cervejeira. “Estaremos em Terê para receber vocês, com uma experiência imersiva de tirar o fôlego!”, convidou a secretária Elizabeth Mazzi.

O evento contou com a participação de diversos representantes de municípios da região serrana; do Presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida; o Secretário de Estado de Turismo do RJ, Gustavo Tutuca; o Subsecretário de Eventos do Estado do RJ, Marcelo Monfort.