Inscrições para o Programa de Residência em TIC do Serratec terminam domingo, dia 15Divulgação

Publicado 11/01/2023 17:53

Seguem até domingo, dia 15 de janeiro, as inscrições para mais um ciclo gratuito do Programa de Residência em TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) do Serratec, o Parque Tecnológico da Região Serrana do Rio. O objetivo é preparar profissionais no desenvolvimento de software e aumentar a oferta de profissionais qualificados na área de tecnologia, atraindo novas empresas para a Região Serrana.São 130 vagas para moradores das cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Areal. As inscrições devem ser feitas através do site http://serratec.org/residencia. Os candidatos não precisam de conhecimento prévio em tecnologia, mas é preciso ter o ensino médio concluído, idade mínima de 17 anos e completar 18 até dezembro de 2023. Pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres e quem estudou em escola pública terão prioridade.As aulas são online e ao vivo, começam em março e vão até julho, num total de 720 horas de imersão no universo da tecnologia.Processo SeletivoAs inscrições para o processo seletivo estarão abertas no site http://serratec.org/residencia-de-software até dia 15 de janeiro de 2023, às 23h59 (horário de Brasília). As inscrições aprovadas serão divulgadas no site no dia 20/01/2023 (sexta-feira).Todos os comunicados, datas e horários, resultados, candidatos selecionados dentre outras informações do Processo Seletivo e do Cronograma do Programa de Residência em TIC / Software serão realizados exclusivamente pelo site http://serratec.org/residencia-de-software O processo seletivo acontecerá de maneira online e terá as seguintes etapas, todas com caráter eliminatório e classificatório: Inscrições; Trilha de Qualificação; Desafio do Conhecimento; Avaliação Cognitiva; Entrevista; e Matrícula.Passando em todas as etapas, o candidato inicia o Programa, que tem a duração aproximada de 5 meses. Com aulas pela manhã e no período da tarde, de segunda a sábado, o candidato selecionado participa de encontros de aprendizagem com professores atuantes no mercado de tecnologia, além de dinâmicas práticas em equipes, divididas de acordo com sua turma e com os projetos que serão desenvolvidos com as empresas parceiras. Também estão previstos dois encontros presenciais ao longo do curso.Eventuais dúvidas, esclarecimentos adicionais ou situações não elencadas no edital podem ser encaminhados ao Serratec, através do e-mail: seletivo@serratec.org.O programaO Programa de Residência em TIC /Software oferece, gratuitamente, aos candidatos inscritos e selecionados, acesso à:• Capacitação – Com o aumento da demanda de desenvolvimento de sistemas, o Serratec e seus parceiros desenharam o Programa de Residência em TIC/Software focado em desenvolvimento full stack (Web e Mobile). A iniciativa visa suprir a demanda de profissionais capacitados para os empreendimentos que já atuam na região, atraindo novas empresas.• Teoria e Prática – A Residência em TIC/ Software é uma imersão que mistura o conhecimento teórico com a prática, para preparar profissionais de tecnologia, neste caso específico, no desenvolvimento de softwares. O residente participa de experiências reais de projetos das empresas, com tutores, mentores e problemas reais a serem resolvidos.• Soft Skills – Além do conhecimento nas tecnologias abordadas, os residentes terão oportunidade de aprofundar e desenvolver soft skills, que são habilidades comportamentais e competências interpessoais fundamentais para o desenvolvimento profissional.• Inovação e propriedade intelectual – O Programa irá contribuir para a criação e desenvolvimento de produtos, oferecendo oportunidades para a geração de inteligência de software e para o fomento de capital humano capaz de surfar na onda da revolução 4.0.