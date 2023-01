Aula magna dos cursos do Centro de Qualificação Profissional do IFRJ será realizada no dia 16/01, na Casa do Trabalhador de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 11/01/2023 17:37

Marcada para a próxima segunda-feira, 16/01, a 1ª Aula Magna do Centro de Qualificação Profissional do IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, importante conquista da Gestão Municipal para ampliar a oferta de educação pública gratuita e de qualidade em Teresópolis.

Com início às 14h, o evento será realizado na Casa do Trabalhador de Teresópolis (Rua Luiz Noguet Jr, 100, São Pedro), reunindo os 128 alunos habilitados para os cursos gratuitos de Formação Inicial de Balconista de Farmácia, de Assistente Administrativo, de Assistente de Logística e de Microempreendedor Individual, uma parceria entre o IFRJ e a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.

O Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado do secretário municipal de Trabalho, Lucas Guimarães, e do Ouvidor Geral, Leonardo Manso, receberá o Reitor Rafael Barreto Almada, que fará a aula inaugural.

“Esse é um marco histórico para Teresópolis, que ganha um Centro de Qualificação Profissional desse renomado instituto em um local muito apropriado: a Casa do Trabalhador de Teresópolis. Inauguramos a unidade em 06 de julho de 2021, junto com o Governador Cláudio Castro, com o objetivo de implementar políticas de trabalho, emprego e geração de renda, a fim de estimular a formação e a qualificação dos cidadãos e do empreendedor, além de desenvolver ações de apoio ao trabalhador na sua inserção, reinserção e manutenção no mercado de trabalho”, pontua o Prefeito Vinicius Claussen.

Administrada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária através de um convênio com a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, e instalada no prédio de cinco andares do Instituto Beneficente Batista Monte Hermom, a Casa do Trabalhador registra importantes números.

“Já realizamos 3.029 atendimentos e ofertamos 2.355 vagas para cursos e atendimento social, que certificaram e beneficiaram 1.618 cidadãos. Estes indicadores somam-se às mais de 1.500 entrevistas de emprego realizadas na unidade desde a sua inauguração. A Gestão Municipal seguirá a missão de qualificar os que buscam melhores oportunidades no mercado de trabalho e no empreendedorismo. É uma parceria que, com certeza, renderá muitos frutos para nossa cidade”, comemora o secretário municipal de Trabalho, Lucas Guimarães.

Os alunos habilitados para os cursos, cujos nomes podem ser conferidos por meio do link https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-qualificacao-profissional/cursos-fic, devem participar da aula magna mesmo que ainda não tenham apresentado todos os documentos para efetivar a matrícula.