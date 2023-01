Devoção e louvor durante apresentação da Folia de Reis Estrela Guia em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 09/01/2023 19:13

A noite da última sexta-feira (6) foi de louvor e devoção com a apresentação da Folia de Reis Estrela Guia na Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras.

Promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, o evento encerrou a programação do projeto ‘Teresópolis Terra de Luz – Natal 2022’. Com 40 anos de existência, o grupo ganhou o prêmio do edital ‘Folia RJ 2023’, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, no valor de R$ 15 mil, e se mantém firme na tradição, sob o comando do Mestre Reginaldo da Silva Lopes.







Durante o festejo, foram entoados versos característicos desta manifestação cultural-religiosa, sob o comando do Mestre Reginaldo da Silva Lopes e conduzidos por violas, violões, cavaquinhos, pandeiros, bumbo e triângulos.







“Fico muito feliz pela oportunidade de apoiar a Folia de Reis Estrela Guia por meio da Lei Aldir Blanc e, mais uma vez com o incentivo da Secretaria de Cultura, vê-la participar do edital e ganhar o prêmio, muito merecido por cada integrante. Parabéns e obrigada por manterem viva a tradição passada de geração a geração”, agradeceu a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão.







Também presente ao evento, o subsecretário municipal de Cultura fez questão de ressaltar a importância das folias de reis. “Precisamos valorizar essas manifestações populares, resgatando e incentivando o trabalho. É uma tradição basicamente do interior do Rio de Janeiro e também do estado de Minas Gerais que queremos fortalecer cada vez mais aqui na cidade”, destacou Ricardo Guarilha.







O público prestigiou a apresentação, com muita gente na platéia que nunca havia assistido uma folia ao vivo. “Encantada! Nunca tinha visto e foi uma apresentação realmente emocionante”, disse a fisioterapeuta Cristiane Faffe. O desenvolvedor de programas, Marcio Silva, também elogiou. “Sempre que acontece eu prestigio, porque hoje em dia não é comum ver essas atividades folclóricas, como a Folia de Reis. É, de fato, uma tradição cultural e de fé que os jovens precisam conhecer”, opinou.