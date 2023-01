Teresópolis

"No Verão, Trabalho Infantil Não!": Prefeitura dá início a nova campanha contra o trabalho infantil

A campanha 2023 do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil vai levar informação e esclarecimentos à população no combate à exploração de menores através do trabalho ilegal

Publicado há 12 horas