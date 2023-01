Aberto o prazo para renovação obrigatória do alvará do transporte escolar em Teresópolis - Divulgação

Publicado 09/01/2023 16:05

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego, informa que começa nesta segunda-feira, 09, e segue até o dia 27 de janeiro o prazo para que os motoristas que transportam estudantes providenciem a renovação semestral obrigatória do Termo de Autorização do Serviço de Transporte Escolar, o popular alvará de funcionamento. O comunicado foi divulgado na edição desta segunda-feira, 09/01, do Diário Oficial do Município.

A vistoria das vans escolares será realizada no dias 1º e 02 de fevereiro, na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea. As medidas atendem tanto o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal 9.503/1997) como a Lei Municipal 2.491/2006, que regulamenta a atividade em Teresópolis.

“Os condutores de todos os veículos escolares cadastrados devem dar entrada na renovação do alvará e só depois as vans consideradas aptas passarão pela vistoria. Quem não cumprir as determinações, além de colocar em risco a segurança dos alunos que são transportados, poderão ser autuados por infração de trânsito, estando sujeitos a multa e recolhimento do veículo, como previsto na legislação”, alerta o secretário de Segurança Pública, Marco Antonio da Luz,

Atendimento e documentos

O pedido de renovação semestral é feito através da abertura de processo administrativo online pela plataforma 1doc (https://teresopolis.1doc.com.br/), no protocolo geral da Prefeitura, com atendimento de segunda a sexta, das 12h às 17h. Os requisitos e documentos necessários são os seguintes:

•Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

• Cópia de aferição de tacógrafo na validade;

• Cópia do Seguro APP (passageiros);

•Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo;

•Cópia da Certidão negativa de processos criminais expedida pelo Poder Judiciário;

• Extrato de pontuação da CNH;

•Cópia do CPF;

•Cópia do ISS;

• Ultimo alvará;

• Curso para condução de escolares;

• Laudo de manutenção preventiva do veículo.

Etapas

Depois de solicitada a abertura do processo administrativo, o documento será encaminhado pelo Protocolo para análise da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego, que verificará a documentação necessária para a expedição do documento requerido.

Sendo constatada a ausência de algum documento ou de documento vencido, o processo retornará ao setor de Protocolo para que o requerente tenha ciência do ocorrido e providencie a documentação atualizada. Após análise ou reanálise do processo, e constatado que o mesmo contém todas as documentações exigidas, será deferido o pedido do requerente.

Somente depois que o pedido for deferido é que o veículo poderá passar pela vitoria obrigatória dos fiscais da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego. Após essa etapa, os condutores das vans escolares consideradas aptas receberão o cartão de autorização contendo os dados do condutor autorizado, da van escolar e de seus auxiliares e o selo de licenciamento semestral do veículo.

A Coordenadoria de Engenharia de Tráfego está instalada no Centro Administrativo Municipal localizado na Av. Lucio Meira, 375, sala 215 (prédio do antigo Fórum), na Várzea, e o e-mail de contato é cet@teresopolis.rj.gov.br.