Publicado 10/01/2023 10:07

Um assassinato cruel, por motivo torpe e pela violência, chocou Teresópolis nesta segunda-feira,9/01. Um homem, que havia sido mandado embora da casa onde prestava serviços, invadiu a residência para furtar, imaginando que o imóvel estivesse vazio. No entanto, ele foi surpreendido pela dona da casa. O assassino aplicou um golpe, chamado mata-leão, imobilizando a vítima e depois colocando um saco plástico em sua cabeça, provocando a morte por asfixia.

O crime aconteceu no bairro Cascata dos Amores, na casa onde o padrasto do assassino trabalha como caseiro. Policiais militares do 30º BPM, sob o comando do Comandante Soliva, localizaram o criminoso no bairro do Rosário, onde ele havia feito compras de drogas e bebidas, estas últimas usando o cartão da vítima.

Segundo informações da Polícia Militar, o assassino recebeu ajuda de um outro elemento, que o esperava do lado de fora da residência. Os dois homens foram conduzidos à 110ª Delegacia de Polícia, onde foram enquadrados pelo crime de latrocínio. No assalto, foram levados R$500 em espécie e um cartão de crédito.