Mais um traficante é preso em Teresópolis com cocaínaReprodução mídias sociais

Publicado 10/01/2023 19:47

No último sábado, 7/01, o serviço reservado da Polícia Militar em Teresópolis prendeu o traficante Ramon Soares Siqueira, conhecido como “Merrinha” no bairro de Barra do Imbuí, portando sete sacolés de cocaína, com aproximadamente 14 gramas do entorpecente em cada um.

As equipes receberam informações das patamos indicando que o criminoso estaria traficando nas ruas do bairro. Ao fazerem a abordagem, os policiais militares encontraram com o acusado sacolés onde se lia “TCP-mulher do brabo 100% prazer.” O homem foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas.