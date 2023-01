Terê Alegria em Família’ – Carnaval 2023: Prefeitura orienta representantes de blocos, músicos e DJs sobre organização de desfiles e shows e define esquema de segurança - Bruno Nepomuceno

Publicado 12/01/2023 16:13

Em contagem regressiva para o Carnaval ‘Terê Alegria em Família’, a Secretaria Municipal de Turismo recebeu nesta quarta-feira, 11/01, representantes de blocos carnavalescos, músicos e DJs para tratar da documentação legal necessária para a liberação dos desfiles de blocos e contratação de shows de bandas locais. Em pauta, as autorizações necessárias que cada um deve providenciar junto a vários órgãos, para a utilização das áreas públicas.

Também foi realizada uma reunião com representantes do 30º Batalhão de Polícia Militar, do 16º Grupamento de Bombeiros Militar e da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso de Teresópolis para a definição do esquema de segurança durante os seis dias de folia em Teresópolis. Os encontros também contarão com a participação de representantes das secretarias municipais de Administração, Cultura, Fazenda, Saúde, Segurança Pública e Governo.

“É uma grande alegria levar arte, cultura e diversão para moradores e visitantes de Teresópolis na retomada da realização dos eventos de Carnaval. Seguindo os formatos de 2019 e de 2020, a Gestão Municipal está preparando uma programação voltada para as famílias e valorizando os artistas locais, com toda a estrutura necessária para garantir a segurança do público”, destacou Elizabeth Mazzi, Secretária Municipal de Turismo, acompanhada da Subsecretária de Eventos, Julie Siqueira.

Folia em família

Seguindo a tradição, o Carnaval em Teresópolis terá início na quinta-feira, 16/02. O planejamento da Secretaria Municipal de Turismo inclui uma programação de desfiles de blocos e de shows em três locais: Praça Olímpica Luís de Camões e Parque Regadas, na Várzea; na Feirarte, a popular Feirinha do Alto, e em Bonsucesso, no interior do município.

Na Praça Nilo Peçanha, no Alto, acontecerá o Lupulando, festival cervejeiro, gastronômico e familiar, promovido por uma empresa produtora de eventos com apoio da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Turismo conta com parcerias para a realização de atividades culturais para completar a programação.