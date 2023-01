IPTU 2023: Teresópolis garante 15% de desconto para cota única paga até 30 de janeiro - Divulgação

Publicado 12/01/2023 14:07

A partir desta quinta-feira, 12/01, os moradores de Teresópolis e quem possui imóvel no município já podem emitir a guia para pagamento do IPTU 2023 pelo site https://www.teresopolis.rj.gov.br/iptu-2023/ . O contribuinte que não tem acesso à internet pode comparecer ao balcão da Secretaria Municipal de Fazenda, montado no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea), e solicitar a impressão do documento. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h.

Principal receita do município, o Imposto Predial e Territorial Urbano pago em dia resulta em mais investimentos, principalmente nas áreas de saúde, educação, obras e infraestrutura urbana e rural.

Carnês – Os carnês físicos tradicionais estão previstos para serem distribuídos a partir de segunda-feira, dia 16 de janeiro. Dos 57.871 carnês impressos, 43.870 são enviados pelos Correios e 13.911 estarão disponíveis no balcão da Secretaria de Fazenda a partir de 16/01, das 9h às 18h. Para facilitar a localização, o contribuinte poderá apresentar um carnê de anos anteriores ou o número da matrícula do imóvel.

Correção – Como acontece todo ano, não houve aumento do imposto. Conforme previsto na Lei Complementar nº 195, de 14/10/2015, o valor é corrigido em função da variação acumulada do IPCA. Nesse caso, a variação do IPCA de outubro de 2021 a setembro de 2022 foi de 7,17%.

Desconto – A Prefeitura garante duas faixas de desconto para pagamento do IPTU em cota única: de 15% para quitação até 30 de janeiro e de 10% até o dia 28 de fevereiro.

Pix – Ampliando seus canais digitais para oferecer comodidade e praticidade aos contribuintes, a Prefeitura de Teresópolis emitiu as guias do IPTU contendo o QR Code para pagamento via PIX. Basta apontar a câmera do smartphone, copiar o código gerado e fazer o Pix.

Onde pagar – Além da opção do Pix, o IPTU 2023 pode ser pago nas agências dos Bancos Santander e Caixa Econômica Federal e em seus canais de atendimento e também nas casas lotéricas. Clientes do Itaú e Banco do Brasil poderão fazer o pagamento pelo Internet banking e terminais de autoatendimento.