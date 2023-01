Programa Geração TerêTec: Sai a lista de reclassificação para o curso gratuito de Lógica da Programação - Divulgação

Programa Geração TerêTec: Sai a lista de reclassificação para o curso gratuito de Lógica da ProgramaçãoDivulgação

Publicado 13/01/2023 13:22

Publicada em edição extraordinária do Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 12/01 ( https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/713 ), a lista dos 22 candidatos reclassificados no curso gratuito Lógica de Programação, lançado pela Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com o SENAC RJ.

A iniciativa faz parte do programa de formação profissional tecnológica Geração TerêTec, que visa capacitar jovens e preencher vagas no setor de tecnologia. A relação pode ser consultada por meio do link www.teresopolis.rj.gov.br/teretec.

Matrícula: Os selecionados devem realizar a matrícula presencialmente nesta sexta-feira, 13 de janeiro, até as 20h, na Unidade do SENAC Teresópolis (Rua Alice Quintella Maurici Regadas, 66, Várzea). Deverão ser apresentados os seguintes documentos (original e cópia): carteira de identidade; CPF; comprovante de residência; comprovante de escolaridade (que comprove que estudou em escola ou universidade pública); comprovante de vinculação pública (servidor ativo/inativo; filho de servidor ativo/inativo; beneficiário do POT - Programa Operação Trabalho - ou contratado pelo Novo PROMAJ).

Os menores de 18 anos de idade deverão estar acompanhados dos seus respectivos responsáveis legais. Quem não fizer a matrícula, ou deixar de apresentar algum dos documentos solicitados, será desclassificado e substituído, pela ordem, de acordo com a lista de espera.