Tenente Ferreira do Gap: Grupo de apoio aos Promotores; Delegado Márcio Dubugras, titular da 110ª DP, os Promotores de Justiça, Fábio Miguel de Oliveira e Bruno Gaspar, membros do Gaeco, Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado; Marcelo Monteiro, Chefe da quarta delegacia da PRF em Teresópolis; Tenente Coronel Alex Marchito Soliva, Comandante do 30°BPM, Marcos da Luz, Secretário de Segurança de Teresópolis e Alessandro Lomba, da Guarda Civil de Teresópolis, Companhia de Cães da equipe de Armas e Drogas - Andréa Brito

Publicado 13/01/2023 13:10

Nesta sexta-feira, 13/01, a Operação Stone, deflagrada no combate às drogas em Teresópolis prendeu seis pessoas ligadas à facção criminosa Comando Vermelho. O serviço de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do 30º Batalhão, conseguiu identificar traficantes, que já estavam com mandados de prisão expedidos pela promotoria do Estado.

A ofensiva foi realizada nas comunidades do Perpétuo, Pimentel e Rosário, onde seis pessoas foram presas, entre elas três mulheres, uma usando tornozeleira eletrônica. A quadrilha era chefiada por Robson Francisco da Costa, vulgo Cavalo, líder do Comando Vermelho em Teresópolis. Cavalo, mesmo preso no Complexo Penitenciário de Bangu, continua à frente do tráfico na cidade.



Comandante da Polícia Militar em Teresópolis, Tenente-Coronel Alex Marchito Soliva destacou a importância das ações integradas de todas as forças de segurança na prevenção e no combate ao tráfico na cidade. “Nós temos uma preocupação muito grande com a crack, pois sabemos que ele é um subproduto da cocaína, trazendo um grau de dependência muito alto, nefasto, não só em relação ao usuário como à família. Temos feito ações diárias para evitar que a droga chegue, e quando chega, procuramos prender quem resolva se aventurar no comércio dessa droga.”

Delegado Márcio Dubugras, titular da 110ª Delegacia de Polícia, em Teresópolis, lembrou o assassinato recente de uma mulher por um usuário de crack. “É importante o combate ao tráfico, em especial ao crack. Essas pessoas furtam, matam pessoas de bem. Não permitir que Teresópolis se torne uma cidade violenta, como temos visto em várias cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro.”

O Secretário de Segurança Pública de Teresópolis, Marcos da Luz, destacou a importância da Companhia de Cães da equipe de Armas e Drogas da Guarda Civil Municipal de Teresópolis na localização de drogas e armas, ressaltando a operação juntamente com as outras equipes de segurança.

“A atuação da PRF em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar procurou levar em conta sempre a “Responsabilidade com a coisa pública, não houve troca de tiros, nenhum policial foi ferido, nenhum morador atingido. Quem tinha que ser preso foi preso.”, destacou Marcelo Monteiro , Chefe da quarta delegacia da PRF Teresópolis.



O Promotor Fábio disse que, a pedido da Gaeco, Cavalo irá para um presídio federal, fora do Estado. Aturam no trabalho conjunto, além dos Promotores do Ministério Público Estadual, Fábio Miguel de Oliveira e Bruno Gaspar, membro do Gaeco, Grupo de Atuação especializada de combate ao crime organizado, o Tenente Ferreira, do Gap, Grupo de Apoio aos Promotores.