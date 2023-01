Colônias de férias promovida pela Guarda Municipal tem início nesta segunda-feira, 16/01 - Divulgação

Colônias de férias promovida pela Guarda Municipal tem início nesta segunda-feira, 16/01Divulgação

Publicado 17/01/2023 10:14

Começou nesta segunda-feira, 16/01, a 1º semana da Colônia de Férias promovida pela Prefeitura através da Guarda Civil Municipal/Secretaria de Segurança Pública. Com duração de cinco dias, as crianças do bairro de Santa Cecília serão acompanhadas pela GMC Carreiro.

O projeto tem o objetivo de promover lazer e entretenimento durante o período de recesso escolar, ensinando valores e promovendo conhecimentos para a formação de cidadãos críticos. Contemplados através de sorteio, os participantes têm lanche e transporte garantidos.

Entre as atividades programadas para as crianças pelos agentes da Guarda Civil estão as visitas ao Horto Municipal, Centro de Triagem Animal (canil) e aos quartéis do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Fazem parte ainda da programação a prática de esportes e recreação na Praça Olímpica, tour turístico pela cidade, cinema e um passeio fora de Teresópolis. Tudo sempre regido por uma boa conversa, enfatizando valores éticos e morais e estimulando o exercício da cidadania.