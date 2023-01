Carro pega fogo em estrada que liga Teresópolis a Itaipava - Reprodução mídias sociais

Publicado 17/01/2023 15:13

Uma motorista teve o carro com princípio de incêndio na manhã desta segunda-feira, 16/01, no km 08, da BR-495, após uma pane na parte elétrica. A condutora estava sozinha no interior do veículo quando o fogo começou. Ela conseguiu retirar alguns pertences e acionar o reboque da seguradora.

A vítima não foi ferida no incidente, mas não conseguiu acionar os bombeiros pelo telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, o 193.