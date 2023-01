Localidade de Poço dos Peixes, em Teresópolis, é palco de tentativa de homicídio. Crime foi impedido por policiais militares do 30º BPM - Reprodução mídias sociais

Localidade de Poço dos Peixes, em Teresópolis, é palco de tentativa de homicídio. Crime foi impedido por policiais militares do 30º BPMReprodução mídias sociais

Publicado 17/01/2023 13:36

No último domingo, 15/01, policiais militares do 30ªBPM de Teresópolis, sob o comandante do Tenente-coronel Soliva, deram uma resposta rápida para uma tentativa de homicídio. Os agentes da Polícia Militar foram acionados, pelo número de emergência 190, por um pedestre que passa pela localidade do Poço dos Peixes avisando de que havia uma pessoa ferida no local. Os policiais militares, ao chegarem ao local, falaram com uma testemunha, que levou os policiais até a residência de um homem, que se encontrava caído no chão com ferimentos no corpo.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e a vítima, Eli Corrêa de 63 anos, foi socorrida para o hospital das Clínicas de Teresópolis com ferimentos graves provocados por uma faca.

Os policiais militares fizeram uma varredura no local, onde não foi possível encontrar a arma do crime. O acusado estava próximo ao local, foi preso em flagrante e conduzido até a 110ª Delegacia de Polícia, onde foi ouvido, ficando preso pela tentativa de homicídio.

Fonte: Cacau Repórter